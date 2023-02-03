“Необычный недуг”: Избитую экс-жену опального Смольянинова* сняли на лечении

Исполнитель одной из главных ролей в фильме “9 рота” не раз отличился – в плохом смысле, конечно. Актер внезапно удрал из России и, сидя на чужбине, стал поливать свою родину страну. А недавно Артур Смольянинов* сделал шокирующее заявление о том, что хотел бы оставить от страны “радиоактивный пепел”.

В момент своей пламенной речи артист, кажется, забыл о том, что на этой земле живут его бывшая жена и их общие дети. Впрочем, о счастье близких он не думал и во время брака. Недавно Иван Охлабыстин заявил, что опальный актер, будучи женатым, избивал “папину дочку”.

Ну, а теперь на девушку накинулось общество – за выходки Артура Смольянинова*. Недовольные поведением звезды пользователи стали писать Дарье Мельниковой гадости. К счастью, вся эта незаслуженная волна негатива не сильно отразилась на состоянии актрисы: она продолжает жить, работать и презентовать новые картины со своим участием.

Накануне в микроблоге ранее избитой “папиной дочки” появились кадры, снятые на лечении. Или, как назвала его сама актриса, во время групповой терапии. Это понадобилось не самой Дарье Мельниковой, а ее героине в фильме “Хочу не могу”, который был снят еще летом выйдет на экраны 9 февраля.

“История про девушку Сашу, которая имеет необычный недуг, проходит групповую терапию и пытается построить здоровые отношения”, – раскрыла сюжет экс-супруга Артура Смольянинова* и призвала поклонников обязательно посмотреть новинку.

*Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.