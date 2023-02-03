 

Как россияне поднимали себе настроение – выяснили аналитики

03.02.2023, 16:12, Разное
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Эксперты выяснили, что лучше всего поднимает настроение жителям России. 23% опрошенных борются с плохим настроением, занявшись любимым делом или работой.

По данным RT, еще 20% в случае хандры встречаются со знакомыми, 19% обнимают любимых людей, 18% получают удовольствие от медитации или йоги. При этом 12% респондентов ответили, что хорошее настроение им приносит шопинг, а 8% — терапия с психологом или психоаналитиком.


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