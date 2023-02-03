 

Синоптик предупредил Москвичей о пасмурной погоде на выходных

03.02.2023, 16:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в ближайшие выходные в Москве установится пасмурная и облачная погода.

Синоптик отметил, что в столицу пришел южный циклон. В выходные дни возможен небольшой снег, на дорогах будет гололедица, передает RT. “Температура ночью — -2…-4, в субботу днем — 0…-2. В воскресенье ночью — -3…-5, днем — -1…-3”, — цитирует Цыганкова телеканал “360”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.22 / Диетолог рекомендует включить в рацион рыбу и злаки для борьбы с зимней хандрой

07.04.21 / Патрик Бьюкенен: За что нам воевать с Россией или Китаем?

04.02.22 / Мнение: Традиции

01.02.21 / Политика: Переворот в Мьянме открывает для России новые возможности в Азии

12.07.20 / Группа поддержки: Эмбер Херд устроила вечеринку с Кейт Бланшетт и Кайли Миноуг после битвы в суде с Джонни Деппом

16.08.22 / Госдеп советует Ирану «не искушать судьбу» и согласиться на предложенный ЕС вариант «ядерной сделки»

30.01.22 / Врач-фармацевт рассказал, как снизить повышенный уровень сахара в крови

04.07.22 / Физфак МГТУ им. Баумана впервые проводит набор квантовых теологов

28.12.21 / 5 причин, по которым иностранцы не хотят переезжать в Россию

15.05.22 / Итальянцы приостановят поставки на Украину шоколадной пасты Nutella, чтобы она не досталась россиянам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика