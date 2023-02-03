Синоптик предупредил Москвичей о пасмурной погоде на выходных

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в ближайшие выходные в Москве установится пасмурная и облачная погода.

Синоптик отметил, что в столицу пришел южный циклон. В выходные дни возможен небольшой снег, на дорогах будет гололедица, передает RT. “Температура ночью — -2…-4, в субботу днем — 0…-2. В воскресенье ночью — -3…-5, днем — -1…-3”, — цитирует Цыганкова телеканал “360”.