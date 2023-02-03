“Этого звонка не ждет никто”: мама Дуэйна Джонсона попала в разрушительную автокатастрофу

74-летняя мама Дуэйна Джонсона пострадала в серьезной аварии в Лос-Анджелесе. По словам актера, она выжила только благодаря чуду. Накануне поздней ночью ему позвонили полицейские и сообщили пугающую новость. Джонсон опубликовал в своих социальных сетях фото красного Cadillac, покореженного с пассажирской стороны, где и сидела Ата Джонсон.

Хвала господу, с ней все в порядке. Ангелы милосердия присматривали за моей мамой, когда она попала в автокатастрофу прошлой ночью. Она выжила и продолжит проходить обследование, – подписал пост Дуэйн.

50-летний актер поблагодарил сотрудников полиции и пожарной службы Лос-Анджелеса за оперативную работу. Джонсон заявил, что признателен им за то, что те были заботливы и сосредоточены, оставаясь с ним на связи и сообщая подробности. Ситуация подтолкнула Дуэйна на сентиментальные размышления о важности семьи и родителей. Он призвал дарить тепло самыми близким людям.

У меня остался один родитель, так что если у вас еще есть мама и папа, обязательно крепко обнимите их, потому что никогда не знаешь, когда тебе позвонят в три часа ночи. Этого звонка не ждет никто, – сказал Джонсон.

Мускулистый Дуэйн Джонсон, к которому еще во времена его карьеры рестлера прилепилось прозвище Скала, только с виду кажется грозным. Но рядом со своими маленькими дочерьми, 7-летней Жасмин и 4-летней Тианой, превращается в обычного папу, который готов потворствовать любым их капризам. Перед новогодними праздниками он опубликовал серию милых снимков и позволил малышкам сделать ему праздничный макияж.