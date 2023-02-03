 

Звезду “Эйфории” Хлою Черри обвинили в краже блузки за две тысячи рублей

03.02.2023, 15:55, Разное
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Американскую актрису Хлою Черри, наиболее известную по роли Фэй в сериале “Эйфория”, обвинили в краже блузки за 28 долларов (около 2-х тысяч рублей). По данным инсайдера Page Six, инцидент произошел еще в конце декабря 2022 года. Тогда бывшая звезда фильмов для взрослых устроила шопинг в торговом центре Building Character в своем родном городе Ланкастер, где решила примерить одежду в магазине Jenny & the Clowder. 

Хлоя вошла в примерочную с блузой в руках, но вышла оттуда уже без нее. Сотрудники магазина начали подозревать актрису, так как в самой кабине вещи также не оказалось. Затем Черри купила в этом же месте и другие вещи, вероятно, чтобы снять с себя возможные обвинения. Впоследствии в скандальное дело вмешалась полиция, и актриса призналась, что действительно решила не платить за блузку.

Генеральный менеджер торгового комплекса Джоэл Генри подчеркнул, что никто из сотрудников не пытался специально очернить актрису. Работники даже не поняли, что именно она снималась в нашумевшем сериале, пока ее мать не рассказала об этом. Полицейские отметили, что это не первый случай кражи для Черри. Она уже была судима за подобное мелкое хулиганство в 2015-м. Предварительное слушание по новому делу звезды “Эйфории” назначено на 1 марта этого года. 

Ранее Хлоя Черри назвала причину, по которой она покинула индустрию фильмов для взрослых. Девушка обсудила эту тему в новом эпизоде авторского подкаста модели Эмили Ратажковски “High Low”. Черри рассказала, что в какой-то момент ее начали воспринимать как селебрити среди подобного рода актрис, из-за чего она испытывала неловкость. Она также добавила, что в этой индустрии у актеров есть свой “срок годности”.


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