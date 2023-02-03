«Больно смотреть» — обозреватель SwebbTV оценил «безумие» западных политиков, которые ведут Запад к «гибели»

Западные политики и правящая элита настолько обезумели, что ведут Запад к гибели. Об этом заявил политический обозреватель SwebbTV Ларс Берн в ходе интервью. Эпоха расцвета Запада окончательно закончится, если не произойдут кардинальные изменения в политическом руководстве стран Запада. По мнению эксперта, в наше время «настоящие лидеры» встречаются в остальном мире, но не на Западе.



AP

Политики и правящая элита западных стран сошли с ума, поэтому Западу «осталось недолго», заявил политический обозреватель SwebbTV Ларс Берн. По мнению эксперта, это заметно по таким вопросам, как отношение к украинскому конфликту, вакцинам от коронавируса и «климатической» повестке. Берн убеждён, что без очень радикальных политических изменений процветание Запада исчезнет, поскольку остальной мир настроен против него.

Несмотря на то что на протяжении веков Запад демонстрировал свою экономическую мощь, в настоящее время его охватило «полное безумие», отмечает Берн, который приводит в пример «климатическую истерию». В то время как в остальном мире растут национальные экономики и он занимается развитием надёжной инфраструктуры, обеспечивает своих граждан электричеством, западники тратят миллиарды «в погоне за призраками». По мнению обозревателя SwebbTV, политики Запада ослеплены собственным превосходством и на это «больно смотреть».

Что касается глобалистов на Всемирном экономическом форуме, Ларс Берн считает, что их «срок годности» истёк и они настолько «обезумели», что в будущем их важность «померкнет и исчезнет». Возможно, такой поворот событий мог бы снова дать возможность раскрыться настоящим политикам, пишет SwebbTV.

Эксперт подчёркивает, что западные политики совершенно неверно оценили Россию и теперь опасаются, что Запад «демилитаризирует себя», отправляя своё оружие Киеву, которое РФ затем уничтожает. Берн убеждён, что санкции не сработали и никоим образом не нанесли ущерба российской экономике. По его мнению, во всём виновато некомпетентное руководство, которое делает настолько масштабные просчёты. В наше время на Западе нет ни единого «настоящего» лидера — они встречаются в других частях света, резюмирует SwebbTV.