В первом квартале прибыль компании Apple снизилась на 13 процентов

Чистая прибыль компании Apples за квартал, закончившийся 31 марта 2016 года, составила 29,9 млрд долларов. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”, которая ссылается на отчет американской корпорации.

Выручка компании также снизилась на 5,5%, до 117,2 млн долларов. Этот показатель не соответствует прогнозу в $ 121,8 млрд. Продажи устройств упали на 8,1%, до 65,7 млрд долларов. Продажи компьютеров Mac упали на 29% – до $7,7 млрд, в то время как продажи iPad выросли на 29% – до $9,3 млрд.

Компания Apple только что объявила о ликвидации одной из своих самых высоких руководящих должностей. Глава отдела промышленного дизайна или главный дизайнер всех устройств Apple больше не будет числиться в штате компании. Когда-то эту должность занимал Джонни Айв, изобретатель iPhone и смартфона iPod.