Футбольный матч, посвящённый Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой, закончился на 15-й минуте из-за удаления всех игроков

В псковском манеже в рамках акции «Футбол без мата», приуроченной к Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой, состоялся футбольный матч между командой местной ДЮСШ и гостями из Великого Новгорода.

Суть спортивного мероприятия заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что спортсмены выступают против применения нецензурных слов.

Перед стартовым свистком игрокам провели инструктаж, что матч будет проводиться по обновлённым правилам – за каждое нецензурное слово футболистам будут показывать красную карточку, т.е. удалять с поля. Первыми через несколько секунд после начала игры были удалены тренеры. Представитель команды гостей громко пожелал своим подопечным «вые..ать этих п..орасов», на что услышал в ответ от протеже аналогичное оскорбление. Судья удалил обоих.

Вслед за тренерами ругаться матом стали футболисты. Кто-то удостоил красноречивым эпитетом партнёра за неточный пас, кто-то за опасный подкат соперника в ноги. Игра завершилась удалением всех игроков на 15-й минуте.

Присутствовавшие представители СМИ успели всё-таки взять послематчевый комментарий у одного из вратарей.

– Что по игре могу сказать? На х..й такой футбол нужен! – резюмировал он.

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