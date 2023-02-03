 

Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных

03.02.2023, 15:26, Новости дня
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В последние сутки на пяти направлениях российские Вооруженные силы ликвидировали более 170 украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике 103-й бригады теробороны и 92-й механизированной бригады ВСУ у поселков Табаевка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Всего было уничтожено до 40 бойцов ВСУ, одна бронированная машина, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У поселка Благодатовка (Харьковская область) уничтожен склад украинский артиллерийских боеприпасов.

Группа войск «Центр» на Краснолиманском направлении артиллерией и наземным наступлением поразила 66-ю механизированную, 25-ю воздушно-десантную и 80-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ.

Ликвидировано более 70 украинских военных, две боевые бронированные машины, БМП, гаубица Д-20, американская артиллерийская система М-777. У города Красный Лиман (ДНР) уничтожен склад боеприпасов.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск перешла на более выгодные рубежи и позиции, за сутки там уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица «МСТА-Б», американская станция РЛС AN/TPQ-37.

У города Красноармейска (ДНР) уничтожили хранилище топлива ВСУ, у поселков Кураховка и Михайловка (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении группировка войск «Восток» нанесла поражение 108-й и 110-й бригадам теробороны у населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское (Запорожская область). ВСУ потеряли более 20 человек, артиллерийскую систему М-777, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены самоходная гаубица «Акация» и две САУ «Гвоздика», у поселка Антоновка (Херсонская область) уничтожена установка HIMARS. У поселков Казацкая, Николаевка и Михайловка (Херсонская область) поражены три склада с боеприпасами.

Напомним, в прошлые сутки ВС РФ уничтожили более 240 украинских солдат на нескольких направлениях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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