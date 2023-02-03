 

Блогеры высмеяли статую Зеленского в Эстонии

03.02.2023, 15:26, Новости дня
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В Эстонии в городе Тырва появилась песчаная статуя президента Украины Владимира Зеленского в виде статуи Свободы, в соцсетях сравнили скульптуру с «эмодзи-какашкой».

Фото со скульптурой опубликовала премьер-министр республики Кая Каллас, передает RT. В комментариях отметили, что в Эстонии стоит дождливая погода, которая может разрушить статую. Также в Сети обратили внимание на выражение лица Зеленского: «Почему у статуи лицо такое недовольное? Денег мало дали?», «Клоун из песка».

Российские блогеры также высмеяли скульптуру. Так, автор Telegram-канала «Идиот» отметил, что образ Зеленского в виде женщины со статуи Свободы уже сравнили с «эмодзи-какашкой».

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в Telegram предположил, что Зеленский облачен в простыню для бани. Он отметил, то что фигура сделана из песка – очень актуально.

Автор Telegram-канала «Вечерний Омаров» отметил, что все попытки увековечить президента Украины будут заканчиваться сходным образом. Он добавил, что слепленный из песка Зеленский, стоящий посреди Эстонии, – сверхконцентрация смыслов, которая бывает раз в десятилетие.

Недовольное лицо статуи отметил также Telegram-канал «Небожена». «Истукану дали мало жертв», – пишет автор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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