 

Авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Херсонской области

03.02.2023, 15:26, Новости дня
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За последние сутки истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29, сообщило российское Минобороны.

Самолет был сбит у населенного пункта Червоноармейское в Херсонской области, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Также артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли поражение 86-ти украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях в 103-х районах. У поселка Красноармейск (ДНР) уничтожена пусковая установка ракет «Точка-У» и норвежский ЗРК NASAMS.

ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников у поселков Котляровка (Харьковская область), Никольское, Кирилловка (ДНР), Куземовка, Кременная (ЛНР), и у Голой Пристани (Херсонская область).

С начала СВО уничтожено 382 самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотников, 403 ЗРК, 7723 танка и других боевых бронированных машин, 3988 орудий артиллерии и минометов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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