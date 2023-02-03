Мнение: Путин и история

В Волгограде на торжественном концерте «по случаю 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» президент России Владимир Путин сделал очередной вклад в историческую науку.

В своем выступлении Путин сказал:

«Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне. Вместе с разгромом крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции – европейские вассалы и приспешники нацистской Германии, – а под Сталинградом их воевало немало, практически представители всех европейских стран покорённой Европы, – стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев. Всем стало окончательно ясно то, о чём советский народ знал изначально: планы нацистов по уничтожению нашей страны, все их идеи мирового господства обречены на провал».

Или вот еще:

«Невероятно – невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев».

И еще несколько цитат из речи Путина:

«Мы знаем, что, несмотря на усилия – официальные, продажные по своей сути – пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причём во всём мире, в том числе и на Американском континенте, в Северной Америке, в Европе»

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«Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать».

«Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа – поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали её нам в наследство».

Все цитаты отсюда

Мне интересно, почему Путину никто не подсказал, что во Второй мировой войне союзниками Германии из европейских стран были лишь Италия, Венгрия, Болгария, Румыния и Финляндия? А с фашизмом в подразделениях Красной Армии и в партизанских отрядах сражались не только русские, но и украинцы, поляки, венгры, чехи, словаки, болгары… и даже немцы. Или, говоря словами Путин, «практически представители всех европейских стран покорённой Европы».

Почему никто не напомнил президенту, что фашисткой Германии противостоял не только СССР, но и, к примеру, США с Великобританией. Отсюда и главный вопрос: во время Великой Отечественной войны у СССР было много союзников. Почему сейчас никто не спешит на помощь России в спецоперации на Украине, если между фашизмом в гитлеровской Германии и национал-бандеровщиной в современно Украине нет разницы?

Или разница все-таки есть? Но Путину об этом не докладывают?

Фотография отсюда

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