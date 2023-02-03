Мнение: О бессмысленных занятиях одиноких женщин… Что они делают не так?

«Уж лучше быть одной, чем с кем попало», — звучит всё чаще и всё громче в ответ на простой вопрос. Почему ты — такая умная, симпатичная, самостоятельная, беспроблемная, в общем, вся такая прекрасная, — до сих пор одна? Омар Хайам, правда, предостерегал от случайных ONS с первым же встречным, чем нынешние раскрепощённые дамы совсем не пренебрегают. А потом вздыхают в кругу товарок и подруг, что «мужик нынче совсем не тот». А наутро снова в бой — искать среди «не тех» кого-то, кто хоть на время станет «Тем».

Сизифов труд!

Кстати, кто понимает, зачем Сизиф катил свой камень в гору, хотя тот всё время скатывался обратно? Разве не очевидно, что если метод не работает, он бессмыслен? Неужели бывший царь Коринфа настолько глуп, чтобы не замечать очевидного?

Забудем на минутку о древних мифах. Вернёмся практически в настоящее. Вот этот снимок-иллюстрацию к метафоре «Сизифов труд», один прославленный фотограф, отщёлкавший километры плёнки, искренне считал самым лучшим в своей жизни. И вовсе не из-за пошлой назидательности, легко считываемой. Очевидное бывает обманчивым… ©

В основе незатейливого сюжета из городской жизни – простая история с намного бо́льшим философским смыслом.

«Это было в 1964 году, зимней ночью, – вспоминает автор, Юрий Щенников. – Я шёл по Невскому и на перекрестке с каналом Грибоедова увидел дворничиху, которая несмотря на снегопад, мела перед домом. «Зачем вы это делаете? Зря тратите время? Снова же все заметёт!», – спросил я. А она спокойно так ответила: «И пускай заметёт, я снова уберу! Живу я одна – чем дома сидеть, поработаю лучше!».

Я сбегал домой за фотоаппаратом и отснял всю пленку. Чётким получился только один кадр, который считаю лучшим в своей жизни. Пустынная улица. Метёт снег. И одинокая маленькая женщина борется со снегопадом и одиночеством в своей душе».

Что ж, может и Сизиф, когда-то пленивший Танатоса и обхитривший Аида, не камень катил, а тоже боролся за свободную душу свою? За то, чтобы никто из богов так и не сумел её подчинить своей воле?

Тоже вариант.

Ну а если спуститься с легендарного Олимпа на простой бытовой уровень… По правилам, все дворники должны работать и в непогоду, каждые два часа разметая лужи или разгребая снег. Понятно, что в реальности никто не выходит махать метлой и лопатой в ливень и в снегопад: зачем? И проверяющих нет, и снег/дождь всё спишет. Так что фото – ещё и ода беспрекословной верности долгу. Которая не может быть бессмысленной априори, и которую пытаются сделать таковой через обесценивание и обессмысливание самого понятие «верность».

Но много ли сейчас в России сыщется верных долгу, присяге или хотя бы взятым на себя обязательствам так, как верна была им эта маленькая женщина из послевоенного заснеженного Питера? Наверное, нет. Десятилетия строительства общества гиперпотребления, в котором идее консьюмеризма подчинено всё, даже #отношения, — да нафиг они нужны, если не удовлетворяют каждый день в каждой мелочи? — не прошли бесследно.

И всё больше современных женщин переходят на «Сизифов труд». Уже не по необходимости, как героиня снимка, чью личную жизнь поломала-покорёжила большая война, убившая миллионы мужчин, а по собственному выбору.

Зачем?

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