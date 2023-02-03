В центр Рыбинска вернут печное отопление

В АО «Рыбинская генерация» представили план по реконструкции и оптимизации теплоснабжения города.

– Наиболее проблемными участками для нас являются теплосети проложенные по ул. Чкалова. Поэтому, на первом этапе плана, мы решили присоединиться к инициативе главы Рыбинска по возвращению первоначального облика исторической части города не только внешне, но и внутри, – пояснили в совете директоров компании.

По информации ryb.ru, «Рыбинская генерация» приступит к отключению теплоснабжения по магистральной ветке от перекрёстка улиц Чкалова — Пушкина уже 1 апреля.

– Во всех зданиях исторического центра будут восстановлены старые интерьеры и воссоздано печное отопление, – рассказали в департаменте архитектуры. – Собственники жилых и нежилых помещений, а также арендаторы, должны это сделать за собственные средства. Изготовление проектно-сметной документации на перепланировку и её согласование в уполномоченных органах будет производится со скидкой в 20 процентов. В дальнейшем предусмотрена компенсация задокументированных затрат за счёт экономии на счетах по оплате теплоэнергии и горячей воды.

В мэрии города отметили, что уже направили заявку на выделение 234,5 млн рублей из бюджета Ярославской области на работы по демонтажу тепловых сетей.

В администрации региона рыбинскую инициативу поддержали.

По мнению областного управления ЖКХ, запланированные мероприятия приведут к существенной экономии затрат на природный газ, воду и электричество для города, а также позволят оптимизировать работу теплоэнергетиков. Кроме того, «Рыбинская генерация» заметно сократит расходы на раскопы и ремонт проезжей части на ул. Чкалова.

Снабжением углем и дровами собственников помещений в исторической части города будет осуществлять уполномоченная организация — МАУ «Дорожно-эксплуатационная служба».

– Предприятие уже заключило договоры на поставки твёрдого топлива и дров в достаточном количестве. Поставщик угля также загружает вагоны для отправки в Рыбинск, – сообщили в муниципальном ДЭС. – Кроме того, мы как новые владельцы АО «Рыбинская генерация», прямо заинтересованны в любых мероприятиях, которые помогут более эффективно обеспечивать теплом наших земляков.

Отметим, долги «Рыбинской генерации» за природный газ и покупную теплоэнергию продолжают расти и на 1 января 2023 года достигли 1 млрд 864 млн рублей.