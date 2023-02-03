 

Кейт Миддлтон сообщила о третьей беременности

03.02.2023, 14:45, Разное
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Герцогиня Кейт Миддлтон всегда была обожаема подданными Великобритании и являлась примером грации и приличия. В отличие от бунтарки Меган Маркл образ Кейт Миддлтон не запятнан скандалами и склоками с королевской семьей.

Тем не менее, сплетни вокруг нее и ее мужа принца Уильяма постоянно появляются. В частности это связано с тем, что поклонники четы с нетерпением ждут, когда же они порадуют их новостью о еще одной беременности.

Наконец Кейт Миддлтон сама сообщила об этом. Она с удовольствием ответила на вопрос, собирается ли она пополнить семью еще одним ребенком.

Королевский эксперт Ричард Палмер рассказал, что слышал о беседе одной из участниц встречи с Кейт Миддлтон о ее возможной беременности. В разговоре с женщиной герцогиня ясно дала понять, что продолжения рода, скорее всего, не будет.

“Уильям убьет меня, если я сделаю это!” – сказала Кейт Миддлтон.

Выходит, что сама герцогиня может быть и родила бы еще одного малыша, но ей не дает муж. Ранее принц Уильям в разговоре с прессой четко дал понять, что двух детей ему вполне достаточно.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. Через два года герцогиня родила сына Джорджа, а потом и дочь Шарлотту. Также чета воспитывает еще одного младшего сына Луи.


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