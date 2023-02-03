 

Кейт Мосс выбрала актрису на главную роль в байопике о самой себе

03.02.2023, 14:32, Разное
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Возможность подобрать актера на роль самого себя представляется далеко не всем знаменитостям, о чьей жизни снимают биографический фильм. Однако Кейт Мосс взяла ситуацию под контроль и выбрала претендентку — в байопике о жизни супермодели ее сыграет звезда сериала “Уиллоу” Элли Бамбер. Девушка и правда имеет некоторые весьма схожие с Мосс черты. 

Фильм получил название “Мосс и Фрейд”. Сюжет расскажет об отношениях Кейт с британским художником Люцианом Фрейдом, внуком “отца психоанализа” Зигмунда Фрейда. В начале 2000-х, на пике своей карьеры беременная Кейт согласилась позировать для Люциана в его фотостудии. Портрет, ставший культовым, был продан почти за 5 миллионов долларов еще в 2005 году.

Действие разворачивается вокруг студии Фрейда в Холланд-парке и Лондоне в бурные дни Великобритании начала 2000-х годов. История раскрывает таинственное прошлое Фрейда и жизнь Мосс как всемирно признанной супермодели, – гласит официальное описание по информации Variety.

Отметим, что в последние годы биографические фильмы о всемирно известных артистах и модных иконах стали настоящим трендом. В то же время после выхода фильма Эндрю Доминика “Блондинка” о Мэрилин Монро, буквально разгромленного как кинокритиками, так и публикой, голливудская актриса Вупи Голдберг заявила, что юридически запретит снимать байопики о себе. 

В конце прошлого года Кейт Мосс повторила свой культовый образ из 90-х для новой рекламной кампании Marc Jacobs. На фото супермодель позировала с розовыми волосами.


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