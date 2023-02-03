Сколько стоит обручальное кольцо Риты Оры

Гигантский колумбийский изумруд, украшающий обручальное кольцо британской певицы Риты Оры, заставит вас позеленеть от зависти. В эфире последнего выпуска “Ночного шоу с Джимми Фэллоном” исполнительница продемонстрировала роскошное украшение, спровоцировав догадки о его стоимости. По мнению ювелира Стивена Стоуна, кольцо могло обойтись мужу певицы, режиссеру Тайке Вайтити, в баснословные пол миллиона долларов.

Потрясающее кольцо украшено колумбийским зеленым изумрудом весом 10 карт в бриллиантовой оправе, – рассказал Стоун Six Style. – Колумбийские изумруды, как правило, самые дорогие в мире — благодаря невероятной глубине их цвета иногда кажется, что они светятся. Изумруды всегда являются символическим выбором для обручального кольца, поскольку люди древних времен считали их оберегом на удачу.

Другой эксперт, генеральный директор The Diamond Pro Майк Фрид, согласен с коллегой, и считает, что вес изумруда варьируется от 8 до 10 карат, а цена украшения составляет 400 000 долларов минимум.

Тщательное внимание к деталям и уникальным элементам символизирует связь и будущее, которые есть у этой пары, – отметил Фрид.

Роман Риты Оры и Тайки Вайтити начал развиваться после ее переезда в Австралию, где они оба работали над творческими проектами. Они познакомились, когда певица снималась в “Голосе”, а режиссер работал над картиной “Тор: Любовь и гром”. Встречаться звезды начали в марте 2021 года.

Слухи о тайной свадьбе Оры и Вайтити циркулировали в прессе с августа прошлого года. Официально новость о бракосочетании певица подтвердила лишь на прошлой неделе.