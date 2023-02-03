 

Швеция не будет запрещать сжигать священные книги ради вступления в НАТО

03.02.2023, 14:23, Разное
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Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что его страна не будет запрещать сжигание священных книг ради вступления в НАТО, пишет Fria Tider. Реакция дипломата прозвучала в ответ на новое требование Турции к скандинавскому королевству на законодательном уровне запретить богохульство. По мнению чиновника, Швеция не пойдет на «компромисс» в отношении «свободы слова».


AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ясно дал понять, что не поддержит членство Швеции в НАТО до тех пор, пока в Швеции не будет вновь введён запрет на богохульство. Однако министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что Швеция не пойдёт на «компромисс в отношении свободы слова». По мнению дипломата, его страна добилась результатов по всем пунктам соглашения, заключённого с Турцией. «Религия не является частью соглашения», — приводит слова Бильстрёма Fria Tider.

В Финляндии, которая вместе со Швецией подала заявку на членство в НАТО, действует другое законодательство, запрещающее богохульство и сжигание Корана. Ранее Эрдоган заявил, что Турция положительно относится к Финляндии, но не к Швеции. Всего несколько дней назад президент Турции заявил, что Швеция будет «шокирована» заявлением Турции о Финляндии, напоминает Fria Tider.

Переговоры между Швецией и Турцией были приостановлены после недавних демонстраций и протестов в Швеции. Становится всё более очевидным, что Турция не примет членство Швеции в НАТО, заключает Fria Tider.


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