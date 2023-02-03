Мишустин объяснил, что мешает экономическим связям в рамках ЕАЭС

Дискуссии вокруг “цифр в ЕАЭС мешают укреплению экономических связей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Транснациональные корпорации имеют право собирать любую информацию о физических и юридических лицах. На основе этих данных они создают расширенные профили пользователей. “Мы, Евразийская экономическая комиссия, обсуждаем, может ли внесение коммерческих колесных транспортных средств в общую базу данных представлять угрозу национальному суверенитету и “пятерке” стран. Это абсурд. Мы много лет пытались прийти к соглашению относительно признания и запуска общих цифровых подписей юридических лиц”, – сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 “Цифровое партнерство – новая реальность”.

По его словам, активный рост электронной коммерции в ЕАЭС привел к противоречиям в сфере налогового регулирования, на разрешение которых потребовалось около двух лет. Все это препятствует экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Полезное мобильное приложение “Путешествуй без COVID-19” не нашло немедленной поддержки. Мишустин сказал, что его внедрение было поддержано в ходе обсуждения с коллегами и партнерами.

Он отметил, что самым стратегическим приоритетом Союза должно стать развитие технологического потенциала его членов, чтобы они стали действительно независимыми и самодостаточными в этой сфере. Премьер-министр РФ заявил, что страны ЕАЭС должны объединиться для разработки и внедрения инновационных научно-технических решений в наиболее важных секторах экономики.