 

Посол Бикантов рассказал о российских инвестициях и интересах ЦАР

03.02.2023, 14:14, Разное
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По словам посла РФ в ЦАР Александра Бикантова, для инвестирования в горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство или энергетику ЦАР необходимы инвестиции.

Председатель Национального собрания ЦАР Симплис Таранджи, а также другие представители государства неоднократно заявляли, что в ЦАР необходимы иностранные инвестиции. В том числе и российские инвестиции. Посол заявил, что крупные отечественные экономические операторы ожидаются в таких областях, как сельское хозяйство, добыча энергии, транспорт и горнодобывающая промышленность. Хотя он признал наличие интереса со стороны России, он сказал, что долгосрочные инвестиции требуют учета целого ряда факторов.

По словам экономистов из Центральной Африки, им трудно воплотить свои идеи в жизнь из-за несправедливых санкций и ограничений, наложенных Западом. Посол сказал, что речь идет о трудностях в межбанковских расчетах и трансграничной логистике, а также о других проблемах, знакомых экономистам.

Посол отметил, что РФ продолжает прилагать усилия для поиска возможностей сотрудничества, принимая во внимание потенциал обеих сторон по обеспечению участия официальных лиц ЦАР, а также представителей деловых кругов в крупных экономических мероприятиях, проводимых в России.

Важным аспектом сотрудничества является поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. ЦАР получила гуманитарную помощь в августе 2022 года. В рамках ежегодного взноса РФ во Всемирную продовольственную программу ООН в Банги было поставлено 540 тонн желтого гороха. Бикантов сообщил, что теперь также возможна поставка риса.


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