МВФ: Экономика РФ пострадала от санкций не сильно и начнет расти в 2023 году

По данным Международного валютного фонда, российская экономика пострадала от санкций меньше, чем ожидалось, и начнет расти в 2023 году. При этом ожидается, что рост мирового ВВП замедлится беспрецедентными темпами. РИА Новости изучило прогнозы аналитиков.

МВФ прогнозирует, что в 2023 году рост мировой экономики составит 2,9%, что меньше среднего 20-летнего показателя (в 2022 году он составил 3,4%). Это может быть связано с более высокими ставками, которые центральные банки взимают из-за растущей инфляции.

Ожидалось, что к 2022 году ВВП РФ упадет на 3,4%. Оказалось, что этот показатель составил 2,2%. Динамика за этот год окажется более позитивной, с ростом на 0,3%.

Однако Всемирный банк прогнозирует, что восстановление экономики составит минус 3,3%. Они отмечают, что восстановление возможно только после переориентации торговых отношений. Отсутствие инвестиций и технологий означает, что потенциал роста ограничен. По оценкам ВБ, в случае разрешения конфликта ВВП Украины вырастет на 3,3%.

Александр Разуваев является членом наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Он считает, что прогноз Всемирного банка можно частично объяснить соглашением между ЕС и Украиной об экономической интеграции. Прогноз МВФ лучше, хотя он и не учитывает новые российские регионы. Леонид Хазанов, независимый эксперт, напомнил, что правительство поддерживает реальный сектор с 2014 года. Это и снижение налогов, и особые экономические зоны, и индустриальные парки, и льготные кредиты, и гранты, и создание особых экономических зон. Потенциала не хватает из-за сокращения иностранных капиталовложений, ограниченного доступа к технологиям и торговых барьеров. Он подчеркивает, что западные эксперты недооценили потенциал инвестиций со стороны государства и частного сектора.

Светлана Ярхова, экономист Государственной Думы, говорит, что даже самые оптимистичные сценарии преувеличены. Временный спад российской коммерческой активности объясняется замешательством руководителей предприятий относительно новых возможностей импортозамещения. Она также утверждает, что это связано с недоверием к выводу иностранных конкурентов с внутренних рынков.

Эксперт считает, что российская промышленность будет переживать бум, как только бизнес поверит в ее реальность и готовность подписывать контракты.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров предостерегает от недооценки вероятности циклической рецессии мировой экономики в 2023 году. МВФ ожидает хорошего результата – плюс 2,9%. Однако ВБ покажет самый слабый показатель за последние десятилетия – 1,7%. Аналитик предупреждает, что мы должны быть готовы справиться с поставленной задачей в еще более сложных условиях.

Федор Сидоров является основателем Школы практического инвестирования. Он отмечает, что в непредсказуемой ситуации трудно прогнозировать. Если ведущие экономики мира смогут справиться с инфляцией, а Китай не впадет в рецессию, спрос на нефть, газ уголь и металлы вырастет. РФ также получит выгоду. В конце года мы увидим либо небольшое падение, либо рост”, – сказал он.