Брюки цвета металлик – свежий тренд весны-2023: как включить в свой образ самые актуальные модели

Тенденции 2023 года обещают быть гламурными и эксцентричными. Юбки с перьями, платья с пайетками, сетчатые топы… Самым свежим трендом весны текущего года станут брюки цвета металлик. Разбираемся, как интегрировать такое необычное изделие в свои образы.

С однотонными футболками и майками

В ситуации с брюками оттенка металлик действует правило «меньше — значит больше». Это означает, что не следует перегружать образ обилием вещей. Создавайте простые и привлекательные луки с помощью одних только штанов оттенка металлик и однотонной футболки либо майки. Беспроигрышный вариант — это белый верх.

Он сочетается как с золотистыми, так и с серебристыми штанами. Не используйте кофты и футболки с блестками, пайетками и другим декором, чтобы не перегрузить образ.

С рубашкой и кроссовками

В брюках оттенка металлик можно отправляться не только на вечеринку, но также и на шопинг, прогулку, встречу с друзьями и т. д. Чтобы интегрировать такое яркое изделие в свой лук, сочетайте его с однотонной рубашкой на пуговицах и со спортивной обувью. Например, с кроссовками или кедами. У вас получится современный образ в стиле кэжуал.

С блейзером или пиджаком

Брюки цвета металлик можно при желании интегрировать и в офисно-деловой лук. Для этого достаточно сочетать штаны с блейзером и топом нейтрального оттенка. Например, если у вас серебристые брюки, тогда подойдет черный верх, а если золотистые, то белый. Дополните наряд элегантной обувью, чтобы добавить в образ больше женственности и изысканности. В данном случае будут уместны остроносые туфли или босоножки на каблуках.

С топом с перьями

Совсем другого правила следует придерживаться для создания праздничного образа для посещения вечеринки. В данном случае вместо одежды нейтральных цветов выбирайте яркие изделия. Например, голубой топ с перьями. Такая вещь красиво смотрится с серо-голубыми штанами цвета металлик.

С одеждой неоновых цветов

Еще одна идея эффектного праздничного лука. Если вы хотите сиять в прямом смысле слова и привлекать к себе внимание окружающих, тогда комбинируйте брюки оттенка металлик с вещами неоновых цветов. Пусть это будут яркие насыщенные тона красного, желтого, синего, фиолетового и т. д. цветов.

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С малиновым пиджаком

Малиновый пиджак — это ретро-тренд, вернувшийся к нам из девяностых, сегодня он вновь в моде. Если вам нравятся экстравагантные образы, тогда попробуйте сочетать такое изделие с золотистыми брюками оттенка металлик. Добавьте в наряд топ с разрезами, чтобы лук получился еще более эксцентричным и запоминающимся.

Монохромные образы

Стильно смотрятся монохромные образы, состоящие из вещей одной цветовой гаммы. Для создания такого лука подберите верх в тон к брюкам. Учтите, что лучше, если топ будет без пайеток и блесток. Достаточно, что он просто будет сочетаться по цвету с брюками.

Со свитером

Если у вас в наличии брюки оттенка металлик в спортивном стиле, тогда хорошим решением будет сочетать их с вязаным свитером или пуловером оверсайз. Верх должен быть нейтрального оттенка. Из обуви подойдут как кеды и кроссовки, так и лоферы либо ботинки на тракторной подошве.