 

Акварельный маникюр: нежный дизайн и нетривиальные решения в домашних условиях (фото)

03.02.2023, 14:10, Разное
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Картины эпохи Ренессанса всегда служили источником вдохновения для дизайнеров, модельеров. Теперь техника создания картин того периода получила свое воплощение в нейл-арте. Речь идет об удивительной красоты акварельных разводах на ногтях.

Основные правила

Ранее в нейл-арте уже был тренд, который касался эпохи Возрождения. Правда, тогда в моду вошли наклейки с эпизодами картин художников периода Ренессанса.

Сейчас же мастера по маникюру решили сосредоточиться на текстурах произведений искусства тех времен, а именно на акварельных разводах.

Суть заключается в следующем. При растворении в воде пигменты краски образуют тонкую пленочку, формирующую причудливые узоры. Таким образом и появляется эффект разводов, который придает дизайну легкости, воздушности.

Большим преимуществом является тот факт, что такой маникюр легко воспроизвести в домашних условиях. Нет необходимости в каких-то особых знаниях, умениях, навыках. Достаточно вооружиться лишь лаком и кисточками.

Основное правило — это подобрать базу либо светло-молочного оттенка, либо и вовсе прозрачную. На таком нейтральном фоне разводы другого цвета будут лучше всего видимы и различимы.

Техника работы

Нанесите базовый слой светло-молочного или прозрачного лака на ноготь. Не дожидайтесь высыхания – сразу приступайте к работе. С помощью кисточки начните рисовать на ногте волны лаком другого цвета.

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Учтите, что у основания оттенок должен быть самым насыщенным, а ближе к кончику — блеклым. У вас получится плавный и изящный переход наподобие омбре. Благодаря тому что база еще не высохла, лак другого цвета будет растекаться по ногтю, за счет чего и получатся красивые разводы.

Вы можете сделать все ногти в одном цвете, а можете использовать лаки разных оттенков для разных ногтей. Если есть желание, то выделите один ноготь, нарисовав на нем рисунок, например цветочек, бабочку и т. д.

Можете половину ногтей сделать с разводами, а другую половину покрасить однотонным лаком.


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