Эксперты: Против молодых россиян развязана беспрецедентная информационная война

Запад ведет информационную войну против молодых россиян, однако встреча президента с молодежью доказывает тщетность таких попыток. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали историк Владимир Шаповалов и политолог Владимир Лукушин. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба против нашей страны всегда сопровождалась информационной войной.

«Президент прав: против нас развязана беспрецедентная информационная война, призванная расколоть общество и дискредитировать политику РФ по защите наших национальных интересов. Основной удар, по мнению президента, приходится на молодежь и это действительно так», – рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Информационные атаки Запада преследуют своей целью переформатировать сознание молодых людей. Причем не только в России, но и в других странах. Сегодня нашу молодежь пытаются убедить в отсутствии значимости и ценности РФ как государства, нашей истории и сфальсифицировать наше прошлое, внедрить чуждые нам ценности», – отметил собеседник.

«Все это целенаправленная политика по внесению раскола и дестабилизации в общество. Почему именно молодежь наиболее интересна для тех, кто за этим стоит? Да потому что это будущее страны. Молодые люди находятся в поиске своих нравственных идеалов, ценностных ориентиров. Они еще формулируют свое историческое самосознание, свою гражданскую позицию. И в этом отношении деструктивна работа с молодежью составляет цель коллективного Запада», – убежден он.

«Однако вместе с тем, наш президент отметил высокий уровень патриотизма среди российской молодежи. Показатели активности, вовлеченности молодежи в патриотическую повестку организаций свидетельствуют о том, что подавляющее большинство ребят правильно понимает предназначение России, роль нашей страны в мире и разделяет те ценностные позиции, которые наше общество занимает в мире. Конечно, это все внушает оптимизм и понимание, что будущие поколения россиян правильно представляют прошлое и будущее нашей страны», – считает Шаповалов.

В свою очередь политолог, член экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин отметил, что «молодежь остается крупнейшей мишенью для попыток внешнего давления на наше государство». «В условиях глобального противоборства и агрессивной политики западных стран, регулярными стали попытки навязать молодым людям ложные идеалы, пагубные установки и ценности», – рассказал он.

«Все чаще для этих целей используются современные информационные технологии и разнообразные цифровые площадки, которые должны находиться в поле зрения государства и гражданского общества», – полагает эксперт.

«Президент уже не в первый раз за последнее время поднимает эту тему, осознавая ее значимость для сохранения и дальнейшего развития России. Кроме того, он не просто так акцентирует внимание на средствах противодействия внешнему давлению на молодежь, обозначая тем самым важность работы в этом направлении», – отметил Лукушин.

«Российский лидер неоднократно подчеркивал, что приоритетом является вовлечение молодежи в общественную жизнь страны, а также защита духовно-нравственных ценностей и культурно-исторических основ ее развития», – добавил он.

«Сегодня Россия выступает проводником правды на глобальном уровне, продвигая и сохраняя важнейшие для человека принципы честности и справедливости. Эти же принципы закладываются в основу внутренней политики, где молодежи представлена центральная роль и широкие возможности для реализации собственных инициатив», – акцентировал политолог.

«Глобальная борьба за умы молодежи может и должна быть выиграна Россией за счет бережного отношения к собственной истории, создания привлекательных условий для самовыражения молодых граждан и их созидательной деятельности на благо Отечества», – заключил Лукушин.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций заявил, что, когда с Россией кто-то боролся, это сопровождалось информационной войной.

«Есть такое понятие, как геополитика. Россия – самая большая страна в мире, и с ней всегда кто-то, не переставая, боролся. И некоторые даже говорили: «Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией». Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран. Так было всегда!» – приводит слова Путина Telegram-канал «Пул N3».

Президент также отметил, что рядовые граждане Германии помнят, что первыми жертвами нацизма были антифашисты, но память об этом, выветривается у элит.

Кроме того, российский лидер сообщил, что работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны продолжится. Отметив важность сохранения истории, так как «народ без исторической памяти не имеет будущего».

Ранее в Волгограде президент заявил, что РФ снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине. При этом у России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, отметил он.

В четверг Путин в Волгограде посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память 80-летия победы в Сталинградской битве и возложил цветы.

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