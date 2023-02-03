Балканист Энтина: Сербия оказалась в кольце НАТО, Вучичу приходится искать компромисс

Вучич пытался доказать, что Сербия полностью независима от Запада, однако теперь он вынужден склоняться в сторону диалога с Брюсселем, сказала газете ВЗГЛЯД балканит Екатерина Энтина. Ранее издание Vijesti сообщило, что президент Сербии Александр Вучич допускает введение антироссийских санкций.

«Данная публикация является примером того, как местные СМИ в очередной раз пытаются создать громкий заголовок. Вучич не говорил, что Сербии придется вводить санкции против России. Но привычные рассуждения о том, что на Белград оказывается давление со всех сторон, имели место», – рассказала профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

«Вучич ранее говорил, что Сербия оказалась единственным государством Европы с полностью независимой политикой. И сейчас Брюссель и Вашингтон пытаются продемонстрировать, что это не так». – замечает эксперт.

«В Давосе Вучичу, как могли объяснили, что страна оказалась одна в кольце государств-членов НАТО, а Россия, в случае ухода европейского бизнеса из страны и прекращения инвестиций, не сможет компенсировать Белграду разрыв экономических связей с Европой. Именно об этом Вучич говорил в парламенте», – подчеркивает собеседник.

«Выступление Вучича не сводилось к рассуждениям о вводе ограничений против Москвы. Разговор шел о том, что в условиях замкнутости нельзя отказываться от сотрудничества с Брюсселем. Для ЕС, и США сейчас важнее всего надавить на Белград в вопросе по Косову и Метохии. Но к потенциальному признанию независимости Приштины не готовы не только сербы, но и ряд стран Европы, поэтому европейским бюрократам приходится смещать акценты в публичных требованиях к Сербии на санкции, по которым у коллективного Запада есть консенсус», – отмечает Энтина.

«Основные усилия ЕС направлены на то, чтобы любыми способами принудить Белград рассмотреть франко-германское предложение по возобновлению диалога с Приштиной. К сожалению, это предполагает фактическое признание Сербией независимости Косово и дальнейшую возможность самопровозглашенной республики вступать в международные организации», – считает эксперт.

«Сам Вучич склоняется в сторону продолжения диалога с Брюсселем, но с некоторыми корректировками изначальных предложений. Оппозиция категорически против подобного исхода. Тогда и включается дискуссия о России. С точки зрения Запада, если Белград не хочет вводить санкции против Москвы и не желает признать Косово – тогда для Брюсселя Сербия перестает считаться конструктивным партнером», – подчеркивает Энтина.

«Соответственно, продолжать переговоры о вступлении в ЕС становится бессмысленно, а часть инвестиционных потоков, поступающих в Белград, можно перенаправить в более перспективные для Евросоюза регионы», – отмечает эксперт.

«Таким образом, дискуссия в большей степени сосредоточена вокруг диалога с Приштиной, а не вокруг темы санкций. Изменений в позиции Сербии по ограничениям в отношении Москвы пока не предвидится», – резюмирует Энтина.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил в парламенте, что Белграду, возможно, придется ввести санкции против России, сообщило издание Vijesti. Он подчеркнул, что подобный исход событий не является желательным.

До этого Вучич сказал, что из-за позиции Сербии по СВО у государства не осталось союзников на Западе. Президент отметил, что на Белград оказывается колоссальное давление, однако страна будет продолжать принимать решения самостоятельно: без указки со стороны Брюсселя, Москвы или Вашингтона.

Напомним, в мае Вучич высказывал намерение придерживаться решения Совета национальной безопасности Сербии по невведению санкций в отношении РФ столько, сколько это будет возможно. Издание ТАСС сообщает, что Кремль выразил глубокую признательность Белграду за сохранение принципиальной позиции даже под давлением Запада.

Позже он назвал причины, по которым Белград может присоединиться к ограничениям в отношении Москвы: «Если жизненно важные интересы Сербии пострадают, пересмотр позиции по данному вопросу допустим».

Ранее политолог Стеван Гайич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил: пока сербский народ поддерживает Россию, Вучич не рискнет вводить санкции против Москвы.

—