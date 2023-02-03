Путин на заседании Совбеза заслушал доклад Бортникова по борьбе с терроризмом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент Владимир Путин на заседании с Совбезом обсудил борьбу с терроризмом, он подчеркнул, что эта тема крайне важна для внутренней безопасности страны.
Глава государства указал, что этот вопрос не теряет своей актуальности на протяжении последних десятилетий для многих стран мира. Сегодня борьба с терроризмом имеет для РФ особое значение, передает ТАСС.
Первым с докладом выступил глава ФСБ Александр Бортников.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет