Путин на заседании Совбеза заслушал доклад Бортникова по борьбе с терроризмом

Президент Владимир Путин на заседании с Совбезом обсудил борьбу с терроризмом, он подчеркнул, что эта тема крайне важна для внутренней безопасности страны.

Глава государства указал, что этот вопрос не теряет своей актуальности на протяжении последних десятилетий для многих стран мира. Сегодня борьба с терроризмом имеет для РФ особое значение, передает ТАСС.

Первым с докладом выступил глава ФСБ Александр Бортников.

—