 

Путин на заседании Совбеза заслушал доклад Бортникова по борьбе с терроризмом

03.02.2023, 14:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Владимир Путин на заседании с Совбезом обсудил борьбу с терроризмом, он подчеркнул, что эта тема крайне важна для внутренней безопасности страны.

Глава государства указал, что этот вопрос не теряет своей актуальности на протяжении последних десятилетий для многих стран мира. Сегодня борьба с терроризмом имеет для РФ особое значение, передает ТАСС.

Первым с докладом выступил глава ФСБ Александр Бортников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04.21 / Президент Чехии пересел в инвалидное кресло

18.08.20 / Итальянский суд отказал 35-летнему учителю в праве сидеть на шее у родителей

15.04.22 / Жители Южного округа Москвы направили гуманитарную помощь в Донбасс

08.09.20 / Сын обвиняемого в терроризме генерала СК сбежал в ОАЭ

12.06.21 / МИД РФ приравнял лозунг на футболке сборной Украины к нацистскому приветствию

06.05.21 / Активисты ЕР привели в порядок воинские захоронения в регионах

21.07.20 / Мировые рынки растут, отражая надежды инвесторов на восстановление экономики

01.02.22 / Решение об отправке американских военных в Европу пока не принято – Пентагон

08.03.21 / Daily Telegraph – ЕС страдает комплексом Наполеона, и это чревато последствиями

12.02.21 / “Патронов и наркотиков у нас много”. Опубликовано видео, на котором спикер парламента Дагестана учил коллег устранять оппонентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика