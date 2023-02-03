 

Скандалы: «От противоборства — к союзничеству»

03.02.2023, 13:50, Разное
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Архивы показали, как Ельцин стремился сотрудничать с США

В обнародованных архивных документах США говорится, что Вашингтон не стремился заявлять о союзнических отношениях с Москвой после распада СССР. Президент США Джордж Буш — старший объяснил это своему коллеге Борису Ельцину нежеланием «делать вид, что все наши проблемы решены». В беседе с Бушем Ельцин также назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором» для России. В частности, он проводил переговоры с властями США по Украине из-за того, что она не хотела терять ядерный статус.

Администрация Джорджа Буша — старшего не стремилась видеть в Москве союзника и объявлять об «отношениях глубокого взаимного доверия и союзничества», предложенных Российской Федерацией и ее лидером Борисом Ельциным в начале 1992 года. Об этом говорится в рассекреченных документах США, опубликованных Архивом национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона.

«Здесь нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками», — обратил внимание Ельцин, говоря с президентом США о проекте совместного заявления по итогам саммита в Кэмп-Дэвиде.

Занимавший тогда пост госсекретаря США Джеймс Бейкер ответил, что в документе указывается слово «дружба».

«Нет, нет. Нам надо сказать, что мы движемся от стадии противоборства к союзничеству. Это уже новое качество», — возразил Ельцин.

Президент США с ним не согласился. «Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены», — сказал он.

Согласно данным архива, после распада СССР Вашингтон в отношениях с Москвой сосредоточился на том, чтобы контролировать ядерное оружие на территории бывших советских республик и поощрять радикальные экономические реформы в России.

Ельцин, согласно опубликованным документам, откровенно описывал экономические проблемы внутри страны и предупреждал своих американских коллег, что, если странам СНГ не будет оказана помощь, «произойдет откат назад».

Он также выражал разочарование медлительностью зарождающегося сотрудничества. Его предложение убрать с межконтинентальных ракет головные части с блоками индивидуального наведения не получили взаимности со стороны Буша. Президент США поддерживал ликвидацию ракет наземного базирования с РГЧ (ключевой компонент российской стратегической триады), но не баллистических ракет подводных лодок (ключевой компонент стратегической триады США).

Разговор об Украине

В беседе с 41-м президентом США Ельцин также назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором», поскольку на украинского президента Леонида Кравчука оказывалось давление со стороны националистических групп в парламенте. Вместе с тем Ельцин подчеркнул, что у него были хорошие личные отношения с Кравчуком.

При этом, согласно документам, он заверял Буша в отсутствии у России «имперских амбиций». В архиве также приводятся выдержки из беседы американского президента и первого заместителя премьер-министра России Егора Гайдара. Тот отмечал, что на урегулирование отношений между Москвой и Киевом уйдет «много времени».

По словам Гайдара, между западной и восточной частями Украины существует напряженность, а также есть проблемы с использованием русского языка в стране.

Проблема с ядерным оружием

Бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов рассказал в разговоре с РИА Новости, что Ельцин проводил переговоры с США по Украине из-за того, что она не хотела терять статус ядерной державы. При этом, комментируя рассекреченные в США документы, Филатов сообщил, что не присутствовал во время этой беседы.

«Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России, и в разговоре министр обороны [Украины Константин] Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться»,

– отметил бывший член Совбеза.

Он рассказал, что присутствовал при разговоре Ельцина с Морозовым по поводу заключения договора об отправке ядерного оружия в Россию.

«Морозов очень резко возразил против этого. Сказал: «Мы никому ничего не отдадим, потому что оно нужно нам», — вспоминает Филатов.

По его словам, Ельцин напомнил украинскому министру, что у Киева запас топлива рассчитан на семь лет. «Как вы будете выходить из этого положения?» — говорил первый президент России.

«Морозов сказал: «Будем выходить. Будем искать пути, но атомную бомбу надо оставить на Украине», — процитировал его Филатов.

Эта проблема приводила к многочисленным спорам, и, как говорит Филатов, «исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку». По его словам, необходимо было найти «какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию».

Алиса Андреева

Оригинал материала: “Газета.ру”


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