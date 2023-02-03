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За год ярославцы накопили почти 36 млрд рублей

03.02.2023, 11:11, Детали
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По информации ярославского отделения Банка России за 2022 год жители региона увеличили свои накопления на банковских счетах на 12%, общая сумма достигла 296,4 млрд рублей.

Большая часть вложений ярославцев размещена на срочных вкладах (62%) и накопительных счетах (32%). С 13% до 7% сократился объем сбережений ярославцев в иностранной валюте.

– Текущие ставки по вкладам защищают сбережения от обесценения. Резкое повышение ключевой ставки в феврале 2022 года предотвратило ускоренный рост цен. Сейчас годовая инфляция замедляется и будет замедляться дальше. Поэтому те проценты, которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, будут покрывать общий рост цен за это время. Например, в следующем году инфляция будет, по оценкам Банка России, 5-7%, а ставки по годовому вкладу в последнее время составляют примерно 7-8% годовых. Оценивая реальную доходность вклада, надо учитывать не прошлую, а будущую инфляцию, – прокомментировала заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Средства на счетах ярославских предприятий и организаций выросли за год более чем в 2 раза и составили 92,7 млрд рублей. Депозиты юридических лиц увеличились на 30%, средства индивидуальных предпринимателей – на 13%.




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