 

Bloomberg – США передадут Украине управляемые бомбы — но только через 9 месяцев

03.02.2023, 13:02, Разное
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Следующий пакет военной помощи Украине от США будет включать управляемые бомбы компании Boeing, пишет Bloomberg. Отмечается, что дальность действия этих бомб составляет 130 км: при этом первые поставки ожидаются только через 9 месяцев.


AP

В новейший пакет военной помощи США для Украины войдут крепящиеся на ракеты управляемые бомбы малого диаметра от компании Boeing, пишет Bloomberg. Отмечается, что новое оружие попадёт на Украину не скоро: первые поставки ожидаются только через девять месяцев.

На новые управляемые бомбы будет выделено $200 миллионов из пакета помощи в $1,75 млрд, пишет Bloomberg. Ещё $475 миллионов будет потрачено на новые противопехотные мины, управляемые снаряды «Эскалибур», гранатомёты Mk 153, оборудование к системам Patriot и зимнее снаряжение.

Как пишет издание, дальность действия управляемых бомб Boeing составляет около 130 км. Это почти в два раза больше, чем у уже имеющихся у Украины РСЗО HIMARS. В Boeing отметили, что экспорт таких бомб будет осуществляться впервые.

Bloomberg напоминает, что управляемые бомбы малого диаметра впервые появились в армии США в 2006 году. Современные бомбы этого типа разработаны таким образом, что могут запускаться с установки HIMARS: уже в полёте они отсоединяются от ракеты, расправляют маленькие крылья и летят к цели по координатам, задаваемым GPS. 


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