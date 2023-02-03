Newsweek – Белый дом отрицает, что Байден предлагал Путину пятую часть Украины

В СМИ появилось сообщение о том, что через директора ЦРУ американский президент предлагал российскому коллеге «20 процентов» украинской территории в обмен на урегулирование продолжающегося конфликта между Москвой и Киевом. Представители администрации Байдена отказались подтверждать эту информацию, назвав её «не соответствующей действительности», передаёт Newsweek.



AP

В администрации Байдена отвергли сообщения о том, что по поручению американского президента директор ЦРУ Уильям Бёрнс предлагал Владимиру Путину пятую часть территории Украины ради прекращения продолжающегося конфликта. Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Шон Дэвитт назвал эту информацию «не соответствующей действительности», пишет Newsweek.

Накануне швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на немецкие внешнеполитические круги сообщила, что в середине января Бёрнс представил Киеву и Москве мирный план. По словам издания, в предложении «около 20 процентов территории Украины» — примерно столько же, сколько занимает Донбасс, — отходило России.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в прошлом месяце Бёрнс «тайно» встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. Но сотрудник ЦРУ, общавшийся с Newsweek, заверил, что сведения NZZ о том, что глава спецслужбы также совершил «секретный визит» в Москву и выдвинул мирное предложение от имени Белого дома, были «полностью ложными».

В интервью Newsweek первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал репортаж швейцарской газеты «интересным». Но при этом он заявил, что не может «комментировать гипотезы».

По данным NZZ, Киев и Москва отказались принимать предложение Вашингтона. Украина не захотела уступать территорию, а российские власти выразили уверенность, что в любом случае одержат победу «в долгосрочной перспективе».

Немецкие политики, на которых ссылается швейцарская газета, заявили, что Байден хотел избежать затягивания украинского кризиса с помощью территориальных уступок. Но когда Украина и РФ отвергли это предложение, администрация обязалась предоставить Киеву танки «Абрамс».

Хотя спустя почти год конфронтации стороны всё ещё не приблизились к миру, Полянский заявил Newsweek, что мирные переговоры «неизбежны». «Но скорее они будут между Россией и Западом, Украина продемонстрировала полное отсутствие суверенитета. Чем больше Запад ждёт, тем хуже будет исход для Киева», — подчеркнул он.