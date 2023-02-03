Несколько ремней в одном образе – свежий микротренд весны 2023: как его стилизовать правильно

Носить несколько ремней одновременно стилисты предлагали нам еще четыре года назад. Однако тогда данный тренд почему-то остался незамеченным. Однако уже в наступившем 2023 году он стремительно набирает обороты. Разбираемся, как интегрировать такой тренд в свои луки, чтобы образы получились красивыми и гармоничными.

Два одинаковых ремня

Самый простой вариант — это надеть сразу два ремня одинакового дизайна и размера. Специально для стилизации данного тренда дизайнеры представили коллекции одежды с двумя рядами шлевок (на юбках и на штанах).

Однако если у вас в наличии нет таких изделий, не огорчайтесь. Вы можете поступить как модель Белла Хадид. Один ремень она продела в шлевки, а другой зафиксировала чуть ниже просто так, на бедрах. Получилось симпатично.

Аналогичным образом вы можете надевать двойные ремни не только на джинсы и брюки, но также на юбки и на платья.

Ремни разных цветов

Симпатично смотрятся два ремешка разных цветов. Лучше всего если они будут тонкими. Такие аксессуары можно надеть на платье или на юбку с высокой посадкой, чтобы подчеркнуть талию.

Ремни заставят старую одежду смотреться совершенно по-другому, поэтому с их помощью вы сможете освежить и немного преобразить наскучившие наряды.

Аксессуары разной ширины

Оригинальное дизайнерское решение — это комбинирование ремней разной ширины. Подберите аксессуары одинакового цвета и проденьте их в шлевки вместе. Получится весьма оригинальный дизайн.

Кстати, вы также можете использовать ремни из разных материалов. Например, один тоненький, состоящий из металлических звеньев: как обычная цепочка. Другой — относительно широкий, кожаный, но с металлической пряжкой.

Если в ремнях будут одинаковые элементы (в данном случае металлические), тогда изделия будут прекрасно сочетаться между собой.

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Однотонный и принтованный ремни

Нарядно и модно смотрятся однотонный и принтованный ремни. Например, один аксессуар черного цвета, а другой – «под леопарда». Вы можете располагать их не один за другим, а переплести между собой, если позволяет материал. Он должен быть достаточно эластичный, поэтому грубая кожа здесь не подойдет.

Чтобы ремни выделялись и были акцентной деталью в образе, носите их на фоне контрастной в плане цвета одежды. Например, темные ремни хорошо смотрятся на фоне белой рубашки.

Разных дизайнов

Поэкспериментируйте с сочетанием ремней с разными пряжками и фурнитурой. Например, один аксессуар может быть в минималистичном стиле, с одной только бляшкой. А другой может быть украшен металлической фурнитурой, быть с отверстиями и т. д.

Ремешки-сумки

Оригинальные изделия предложили актрисы и дизайнеры сестры Олсен. Они представили ремни с чехлами и кардхолдерами. Получилось нечто наподобие поясных сумок. Подобные аксессуары убивают двух зайцев.

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Во-первых, они преображают образ, а во-вторых, отвечают за удобство и практичность. При наличии подобных аксессуаров у вас не будет необходимости брать с собой отдельно сумку. Вы можете использовать как ремни-сумки одинакового дизайна, так и разных дизайнов.

Как носить

Как носить поясные ремни? Самые очевидные варианты: на талии или на бедрах. Но вы также можете попробовать создавать стильные многослойные образы при наличии двух ремней. Например, один ремень вы надеваете на талию поверх рубашки. Затем сверху надеваете пиджак и на нем фиксируете второй ремень на талии. Такое сочетание смотрится очень необычно, но в то же время современно и модно.

Самые креативные модницы могут попробовать носить ремни на разных частях тела. Например, на талии и на запястья как альтернативу браслету.

Черные и металлические аксессуары очень гармонично впишутся в образы в стиле кэжуал и в нарядах с байкерской эстетикой.