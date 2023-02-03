Овнам не стоит выходить в свет: гороскоп на первые выходные февраля

По всем признакам первый уик-энд февраля 2023 года принесет максимальную пользу для человека, не привыкшего сидеть сложа руки. Однако на пути к поставленной цели могут возникнуть трудности, преодолеть которые можно будет только с помощью окружающих. О том, что сулят выходные 4 и 5 февраля, читайте в нашем гороскопе.

Овен

Грядущие выходные обещают Овну длительные поездки, в ходе которых представитель знака столкнется с огромным количеством трудностей. Единственный выход – не выходить в свет до следующей недели и просто провести время дома. Тотальная уборка жилища – лучшее, чем вы можете заняться. Такая деятельность поможет вам избежать ссор и скандалов с близкими родственниками, а также подарит вам заряд положительного настроения, благодаря чему все запланированные проекты на следующей неделе будут идти как по маслу.

Телец

Все покупки, которые совершит Телец в первый уик-энд февраля под воздействием эмоций, негативным образом скажутся на семейном бюджете. Поэтому настоятельно рекомендуется избегать походов в магазин, если в этом действительно нет необходимости. Также спонтанные приобретения могут привести к тому, что представитель знака окажется жертвой обмана. Чтобы избежать финансовых трудностей, рекомендуется начать здраво экономить, а также найти новые источники дохода. Даже если они будут приносить вам копейки, это поможет вам удержаться на плаву и не свалиться в долговую яму на следующей неделе.

Близнецы

Для Близнецов первый уик-энд февраля окажется крайне травмоопасным периодом, поэтому настоятельно рекомендуется проявлять осторожность, особенно при передвижении по улицам и автомагистралям. В любом месте, куда бы вы ни отправились, ваши мысли должны быть предельно собраны. Сколькие тротуары, высокие ступеньки, сосульки на крышах – лишь основные угрозы, которые могут привести к травме. Также звезды советуют Близнецам отказаться от поездок на общественном транспорте в субботу и воскресенье, ведь представитель знака не сможет контролировать поведение водителя, который отвечает за жизнь пассажиров.

Рак

В первые февральские выходные Раку следует поступать так, как велит ему внутренний голос. Если вы давно планировали начать важный проект, однако сомневались в собственных силах, то просто спросите себя, стоит ли вам это делать, и интуиция обязательно ответит. Не бойтесь резко отказаться от текущего расписания и скорректировать свои планы на жизнь, согласно советам шестого чувства. Помните, что только внутренний голос помогает вам избежать фатальных ошибок, поэтому стоит внимательно прислушиваться к нему, даже если окружающие выступают против той или иной затеи.

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Лев

Суббота и воскресенье окажутся крайне благоприятными периодами, чтобы улучшить свое настроение. Для этого Льву достаточно посетить театр, музей, кино или просто прогуляться по парку в одиночестве или вместе со второй половинкой. Также не стоит пренебрегать возможностью отправиться на массаж – таким образом вы отдохнете не только душой, но и телом, а значит, вам придется куда меньше времени валяться дома на диване. Главное, избегайте трудовой деятельности в любых формах ее проявления до начала следующей недели.

Дева

Первый уик-энд февраля окажется идеальным временем, чтобы провести встречу со старыми друзьями. Это подарит вам огромный заряд положительных эмоций, ведь вы вспомните немало приятных моментов. Не бойтесь проявить инициативу, самостоятельно назначив встречу с приятелями, ведь вам жизненно необходимо провести некоторое время в комфортной обстановке. Впрочем, не стоит забывать, что такое времяпрепровождение может оставить у вас на душе ностальгический осадок, из-за чего вы обретете убеждение, что раньше трава была зеленее, а вода – мокрее. Избегайте подобных мыслей, чтобы не впасть в глубокую депрессию.

Весы

Весам в эти выходные рекомендуется держаться как можно дальше от холода: высока вероятность появления простудных заболеваний, которые серьезным образом скажутся на вашей производительности. Ну а если вы не хотите загреметь в больницу с переломом и большую часть месяца проваляться с гипсом, то ни в коем случае не лазайте по крышам и другим высоким местам. Наиболее удачное времяпрепровождение – отдых вместо со второй половинкой у домашнего очага. Если у вас нет спутника жизни, то обязательно пригласите домой друга или подругу, которая в теории может стать вашим партнером.

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Скорпион

Эти выходные Скорпион должен посвятить шопингу. В этом случае удастся не только приобрести множество интересных вещей по доступным ценам, но и избавиться от накопившегося стресса. Новый образ также поможет одиноким представителям знака найти свою любовь, главное, не бойтесь проявить инициативу при знакомстве. Семейным людям следует задуматься о том, чтобы отправиться с мужем или женой в театр, музей или посетить выставку картин: если ваш день будет тесно связан с историей или искусством, то проведенное время принесет вам лишь положительные эмоции.

Стрелец

В субботу и воскресенье Стрельцам следует избегать построения долгосрочных планов, иначе вы рискуете разочароваться в своем выборе и впасть в уныние. Составьте для себя список самых необходимых домашних дел, после чего просто следуйте ему, не занимаясь чем-то грандиозным. Чтобы как следует отдохнуть и зарядиться хорошим настроением, почитайте любимую книгу или просмотрите несколько серий нового сериала. Также не стоит пренебрегать здоровым сном. Подремав пару часиков в обед, вы почувствуете, что вас переполняет энергия.

Козерог

В первый уик-энд февраля Козерог окажется перед непростым выбором, который определит дальнейшее будущее. Чтобы не ошибиться, рекомендуется проконсультироваться с мудрым наставником – представителем старшего поколения. Обязательно учитывайте все возможные сценарии развития ситуации, дабы ни один из ваших дальнейших шагов ни привел к решениям, о которых вы пожалеете. Также не стоит забывать о том, что ваш внутренний голос будет давать ценные подсказки, которые будут направлены на то, чтобы добиться желаемого результата. Просто научитесь прислушиваться к интуиции.

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Водолей

Субботу и воскресенье Водолеям рекомендуется провести в изоляции. Подобная тактика позволит избежать любых проблем, а также скорректировать планы на будущее. Ограничьте свое пребывание в социальных сетях, а также установите мобильный на беззвучный режим, дабы вас не отвлекали звонки и сообщения от малознакомых людей. Если вы сорветесь и все-таки просмотрите ленту новостей, то рискуете безвозвратно испортить себе настроение, из-за чего остаток выходных будет напрочь испорчен. Вместо этого начните заниматься спортом, ведь физические нагрузки способствуют укреплению не только тела, но и сознания.

Рыбы

В этот уик-энд Рыбам противопоказаны любые резкие телодвижения: вероятность ушибов, растяжений и даже переломов довольно велика. Если вы сделаете небольшую паузу в тренировках, ваш организм скажет вам “спасибо”. Ну а освободившееся время можно уделить медитации, дабы очистить свое сознание от негативных мыслей. Крепкий сон, вкусная еда и прогулки на свежем воздухе – те занятия, которые принесут вам больше всего пользы. Если вам станет совсем скучно, то просто подготовьтесь к грядущей рабочей неделе: постирайте и погладьте форму, заранее сделайте отчет или просто составьте список дел, которые следует выполнить в первую очередь.