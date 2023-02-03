 

На танке Leopard в Австралии написали лозунг «Слава России!» и символы Z

03.02.2023, 12:45, Новости дня
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На корпусе танка Leopard в Западной Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди появились символы Z и надпись «Слава России!», сообщила газета West Australian.

Появление написанных белой краской надписей возмутило министра по делам ветеранов и полиции штата Западная Австралия Пола Папалиа, он призвал сообщить полиции о происшествии, передает РИА «Новости».

Издание называет инцидент «пророссийским вандализмом».

Всего в парке Порт-Кеннеди находится 30 танков, которые были на вооружении Австралии , они были списаны в 2011 году.

Атаман австралийских казаков Семен Бойков, находящийся в Сиднее, пояснил, что надписи – предупреждение Австралии о том, что попытки властей страны вмешаться в конфликт в Украине приведут к тому, что он достигнет австралийского континента.

Бойков подчеркнул, что Австралия – многонациональная страна, «люди будут реагировать» против военной помощи Киеву.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стране снова угрожают немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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