Песков: Безопасность Крыма обеспечена надежно, пока не защищен до конца Донбасс

Безопасность Крыма обеспечена надежно, пока не защищен до конца Донбасс, поэтому спецоперация продолжается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, надежно ли защищены Крым и Донбасс, Песков заявил, что Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому специальная военная операция продолжается, а безопасность Крыма обеспечена надежно, передает РИА «Новости».

Ранее координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.

—