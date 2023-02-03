 

Песков: Безопасность Крыма обеспечена надежно, пока не защищен до конца Донбасс

03.02.2023, 12:45, Новости дня
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Безопасность Крыма обеспечена надежно, пока не защищен до конца Донбасс, поэтому спецоперация продолжается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, надежно ли защищены Крым и Донбасс, Песков заявил, что Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому специальная военная операция продолжается, а безопасность Крыма обеспечена надежно, передает РИА «Новости».

Ранее координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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