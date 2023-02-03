Компания VK запустила бесплатный образовательный проект Digital Camp

Компания VK решила запустить бесплатный образовательный проект Digital Camp по трем направлениям: «Управление продуктом и проектом в IT», «UX-исследования», «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT».

Участники Digital Camp – студенты старших курсов, аспиранты нетехнических специальностей и недавние выпускники – будут учиться под руководством экспертов VK и практиковаться на настоящих задачах. Кроме основных курсов для всех желающих будут организованы открытые лекции, говорится в сообщении на сайте компании.

Участники проекта получат знания и компетенции, позволяющие сделать первые шаги в IT и возможность по результатам обучения присоединиться к команде VK.

Старт обучения назначен на 28 марта. Занятия будут проходить в гибридном формате, дающим возможность совмещения с учебой. Курсы ведут опытные сотрудники VK, а уже сами студенты отрабатывают навыки, решая бизнес-задачи из практики компании.

Так, в рамках направления «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT» участники освоят цифровые инструменты, позволяющие создавать проекты, оценивать их эффективность.

Участники направления «Управление продуктом и проектом в IT» научатся запускать проекты и руководить ими.

Студенты направления «UX-исследования» узнают, как самостоятельно проводить исследование, начиная от дизайна и заканчивая представлением результатов.

«Мы стремимся к тому, чтобы развиваться в сфере IT и приобщаться к опыту ведущих специалистов с помощью образовательных программ могли как можно больше молодых людей. Поэтому в этом году впервые в рамках Digital Camp будут проходить открытые лекции для всех желающих», – отметила директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK Анна Степанова.

Подать заявку на участие в проекте можно до 8 марта на сайте VK Образования. Бужет необходимо пройти тестирование и записать видеовизитку.

—