Медведев рассказал, как Запад добьет экономику Украины

Экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху», а США в роли зловещего врача-убийцы готовится умерщвить ее окончательно, сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он отметил, что уничтожение экономики Украины признают западные страны, несмотря на заверения Европы в «выздоровлении и вечной любви».

Медведев привел медицинские данные банка Goldman Sachs, согласно которым Украина потеряла территории, которые обеспечивали ей около 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП. Также у киевского режима больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 трлн долларов, включая 63% месторождений угля и 42% – металлов.

Кроме того, в Украине зафиксировано резкое падение урожая. Сбор урожая пшеницы снизился до 19,4 млн тонн в 2022 году (против 32,5 млн в 2021 году). Сборы кукурузы снижены до 18,4 млн тонн (против 35,1 млн в 2021 году).

При этом, ВВП Украины сократился на 35-36%, а общие потери от столкновения с Россией достигли 830-850 млрд долларов (в 2021 году ВВП страны составлял 200 млрд долларов). Медведев заметил, что это рекордное падение вынуждено было признать даже украинское министерство экономики как наихудший результат в истории страны.

Зампред Совбеза добавил, что в дальнейшем Украину ожидает окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица.

Медведев отметил, что «добрый Запад при этом всегда подкинет деньжат», чтобы «не дать опухнуть от голода всем казнокрадам, которые делят западное бабло».

«Чем больше поддержка, тем больше украдут безумный клоун и другие паразиты, больные открытой формой клептомании», – подчеркнул он.

В заключение зампред добавил, что западные покровители не собираются позднее восстанавливать экономику, напротив, у «Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран».

«Не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца», – сказал он.

По мнению Медведева, Украине «ампутируют промышленность и аграрный сектор», затем произойдет паралич экономики в целом, а после – «органическая гибель остатков самой страны».

Зампред полагает, что смерть бывшего государства будет сопровождаться «безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков».

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