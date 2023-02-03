Песков прокомментировал слухи о предложении главы ЦРУ передать России украинские территории

Утверждения о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву и предлагал передать РФ 20% территорий Украины, являются уткой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это утка», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков сообщила, что глава ЦРУ в середине января предложил РФ и Украине план «мирного урегулирования».

В частности, он предлагал передать РФ 20% территории Украины, что равняется примерно территории Донбасса. По данным издания, это предложение было отвергнуто и сто стороны Москвы, и со стороны Киева.

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