 

Песков прокомментировал слухи о предложении главы ЦРУ передать России украинские территории

03.02.2023, 12:40, Новости дня
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Утверждения о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву и предлагал передать РФ 20% территорий Украины, являются уткой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это утка», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков сообщила, что глава ЦРУ в середине января предложил РФ и Украине план «мирного урегулирования».

В частности, он предлагал передать РФ 20% территории Украины, что равняется примерно территории Донбасса. По данным издания, это предложение было отвергнуто и сто стороны Москвы, и со стороны Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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