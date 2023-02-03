Президентша Грузии совсем обнаглела

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что военная победа над Россией в Украине должна включать «деокуппацию Грузии», то есть – оккупацию грузинами Абхазии и Южной Осетии. У правительства, как ни странно, другое мнение: там ссоры с Москвой категорически не хотят. В рамках этого конфликта Грузия вообще демонстрирует довольно неожиданное поведение, как будто бы стала суверенной страной.

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