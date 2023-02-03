 

Президентша Грузии совсем обнаглела

03.02.2023, 12:40, Новости дня
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что военная победа над Россией в Украине должна включать «деокуппацию Грузии», то есть – оккупацию грузинами Абхазии и Южной Осетии. У правительства, как ни странно, другое мнение: там ссоры с Москвой категорически не хотят. В рамках этого конфликта Грузия вообще демонстрирует довольно неожиданное поведение, как будто бы стала суверенной страной.

Теги: 

Грузия
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санкции
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Южная Осетия
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Украина
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Россия и Грузия
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Абхазия
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спецоперация
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Россия и Украина
,
Дмитрий Бавырин
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СВО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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