 

Печальные и радостные причины: когда придется менять документы на недвижимость

03.02.2023, 12:00, Разное
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Непрерывное развитие общественных институтов и конкретизация законодательства чаще всего приводит к бюрократизации процессов. Проще говоря, представить современную жизнь без “бумажек” практически невозможно. Документы необходимо оформлять и переделывать по великому множеству причин. Особенно это касается вопросов, связанных с недвижимость.

В ряде случаев гражданам придется потратить много сил, времени и даже денег, чтобы поменять документы на недвижимость. Причины могут быть как печальные, будь то смерть родственника и дальнейшее оформление наследства, так и радостные – приобретение собственной квартиры. Конкретные случаи назвали юристы.

Итак, первый случай связан со сменой паспортных данных. Допустим, женщина после вступления в брак решила взять фамилию мужа (или наоборот). Она, конечно же, останется собственником своей недвижимости. Более того, закон не обязывает ее извещать Росреестр от смене ФИО. Однако, чтобы избежать потенциальных бюрократических проволочек, юристы рекомендуют закрыть этот вопрос.

Для взаимодействия с управляющей компанией достаточно иметь документ, подтверждающий смену данных. Извещать налоговую тоже необаятельно, ибо ИНН не меняется, а вот банку и страховой придется сообщить, если ваша недвижимость оформлена в ипотеку.

Вторая причина – развод. В этом случае бывшим супругам рекомендуют как можно быстрее оформить раздел имущества и соответствующие документы. Решение суда или договор между сторонами, заверенный нотариусом, необходимо направить в Росреестр. Если же не внести изменения в ЕГРН, то недвижимость так и останется в совместной собственности, то есть для ее продажи потребуется разрешение второго супруга.

Наконец, третий, самый очевидный случай для смены документов – это покупка недвижимости. Особенно это важно для рынка вторичного жилья, когда меняется собственник дома или квартиры. Кроме прочего, данные о новом владельце нужно сообщить управляющей компании.


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