Стоит ли инвестировать в жилье в 2023

На столичном рынке жилья наметилось снижение цен. «Вторичка» уже вернулась к показателям двухлетней давности. Новостройки по итогам прошлого года подорожали лишь на 2%. Стоит ли на этом фоне покупать квартиру с целью инвестиций?

Не приумножить, но сохранить.

В текущей ситуации недвижимость стоит воспринимать скорее как способ сохранения денег, а не средство их приумножения, считают аналитики рынка.

Цены остаются завышенными, на их возвращение к норме потребуется не менее двух лет. Кроме того, в 2023 году ожидается рост ипотечных ставок и дальнейшее снижение доходов покупателей. Эти факторы повышают риск вложений в недвижимость.

Доходность от сдачи жилья в аренду составляет 4-6% при длительной аренде. Окупаемость такой квартиры – порядка 19 лет. Посуточная аренда приносит больше выгоды, но и приводит к более серьезному износу жилья. Поэтому надо закладывать дополнительные средства на периодический ремонт.

Котлован или готовый ЖК?

Раньше самой выгодной, хотя и рискованной, инвестицией считалась покупка квартиры в ЖК на начальной стадии строительства. Такая сделка приносила до 30% прибыли при дальнейшей перепродаже.

Однако в новостройках, которые сейчас выходят в продажу, цены зачастую не только равны стоимости лотов в уже готовых ЖК, но и нередко выше их. В каждом втором строящемся комплексе в Москве лоты сейчас дороже, чем квартиры с аналогичными характеристиками на вторичном рынке.

Какой проект выбрать?

При поиске оптимальной новостройки для инвестиций следует обратить внимание на новые ЖК, в которых анонсированы значительные скидки. Серьезная конкуренция вынуждает застройщиков идти на уступки покупателям и регулярно запускать какие-нибудь акции.

Главное, убедиться, что это реальная скидка, а не простой рекламный трюк. Бывает, что застройщик завышает цены на лоты, чтобы потом предоставить на них дисконт. Поэтому важно сопоставлять цену “квадрата” на скидочные квартиры и на другие лоты.

Также стоит аккуратно выбирать самого застройщика, чтобы быть уверенным, что жилой комплекс будет достроен. Здесь важно соблюсти баланс, так как доходность от покупки квартиры в проектах у самых крупных застройщиков, как правило, невелика. А приобретение жилья у неопытной строительной компании в кризисных условиях может обернуться вложением в долгострой.

Внимание на офисы.

Коммерческий сегмент может стать альтернативой вложениям в квартиры. Годовая доходность от офисов сейчас достигает 15%, торговых помещения – 12%. В среднем ликвидное коммерческое помещение можно окупить за десять лет.

Эксперты рекомендуют выбрать для инвестиций либо нежилые помещения на первых этажах новостроек, либо небольшие офисы в деловых центрах на стадии строительства.