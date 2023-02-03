 

“Что с лицом?”: Ольга Бузова без макияжа и ретуши вызвала оторопь

03.02.2023, 11:59, Разное
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Российская певица и ведущая Ольга Бузова сейчас находится за границей. Артистка улетела в Африку по работе. Подробности нового проекта звезда не раскрывает, однако в Сети уже появились первые кадры.

На свежем видео Ольга Бузова предстала без макияжа и фильтров, что вызвало у фанатов оторопь. Поклонники отметили, что певицу не узнать, и так она выглядит гораздо моложе и привлекательнее. Впрочем, не всем понравилась такая естественность. Пользователи пришли к выводу, что артистка сильно и плохо изменилась внешне после косметологических процедур и пластических операций. Кто-то посчитал, что из-за неудачной пластики у Бузовой теперь проблемы с носом.

“Что с лицом?”, – написал фолловер.

Стоит отметить, что сама Ольга Бузова уверяет, что никаких операций не делала, и ее устраивают свои формы. Одно время она загорелась идеей увеличить грудь, но в последний момент отказалась. Также она показала фото пятнадцатилетней давности, на котором у нее точно такой же нос.

Ранее Ольга Бузова призналась, что заметно потолстела, ведь скрывать это было уже невозможно. Певица рассказала, что долго лежала дома с простудой и набрала лишние килограммы из-за недостатка физической активности.


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