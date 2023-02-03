Так что, разводятся? – Личное мнение

Я не понимаю, почему все ждут развода 49-летней Наташи Королёвы с 52-летним Глушко, но исполнительнице вновь пришлось комментировать слухи.

«У нас все прекрасно: тишь да гладь и Божья благодать. Мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз «разводили». А мы живем и наслаждаемся жизнью!»



Фото: Соцсети

Так разведутся или нет?

Давайте рассуждать логично. Если развод состоится, то ему должны быть причины.

Причин для развода всегда две: кто-то из супругов узнаёт что-то новое или устаёт от неприятного старого, в вторая — надеется, что после развода жизнь заиграет новыми красками.

Ни того, ни другого в этих отношениях нет.

За 22 года вместе все ошибки уже сделаны, со всеми неприятными моментами друг друга уже смирились.

Впереди же, после 50, в приоритете не жизнь, бьющая фонтаном, а тёплые и спокойные отношения.

Ну и зачем разводиться Королёвой? Что она там про мужа ещё не поняла за 22 года, чего ещё не знает? А ему — зачем?

В крайнем случае, в таких долгих браках можно пожить отдельно — каждый своей жизнью. Тоже выход, если уж что-то там поднадоело. Ну а развод — к чему эти лишние хлопоты?

Так что лично я верю в этом вопросе Королёвой. Тишь да гладь — именно так и есть. Живут и наслаждаются.

Неправа разве?

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