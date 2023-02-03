Образ дня: Алисия Сильверстоун повторила культовый аутфит из “Бестолковых” для рекламы Суперкубка

46-летняя Алисия Сильверстоун снялась в рекламе Rakuten для Суперкубка и повторила культовый образ 30-летней давности. На новых кадрах актриса примерила знаменитый желтый комплект из пиджака и мини-юбки в шотландскую клетку, который носила ее героиня Шер Горовиц в фильме 1995 года “Бестолковые”. Кроме того, в руках у нее можно заметить розовую ручку с декором из перьев — тоже реквизит из культовой молодежной комедии.

Отметим, что желтый клетчатый костюм Шер с годами стал абсолютно иконическим. Этот образ используют и на Хэллоуин, и как вариант сценического наряда — аутфит в стиле “Бестолковых” надевали многие звезды шоу-бизнеса, от Кары Делевинь до Гарри Стайлса.

В конце прошлого года Сильверстоун снялась обнаженной для рекламы организации по защите прав животных PETA. Актриса прославилась благодаря ролям в фильмах “Бестолковые”, “Бэтмен и Робин”, “Взрыв из прошлого” и других, а также участием в нескольких видеоклипах рок-группы Aerosmith.

Напомним, что музыкальным хедлайнером Суперкубка, который пройдет 12 февраля, станет Рианна. Появление на мероприятии такого масштаба может ознаменовать ее возвращение на большую сцену. В честь этого события исполнительница даже представила лимитированную коллекцию своего бренда Savage x Fenty.

Кадр из фильма “Бестолковые”