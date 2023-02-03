 

Образ дня: Алисия Сильверстоун повторила культовый аутфит из “Бестолковых” для рекламы Суперкубка

03.02.2023, 11:49, Разное
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46-летняя Алисия Сильверстоун снялась в рекламе Rakuten для Суперкубка и повторила культовый образ 30-летней давности. На новых кадрах актриса примерила знаменитый желтый комплект из пиджака и мини-юбки в шотландскую клетку, который носила ее героиня Шер Горовиц в фильме 1995 года “Бестолковые”. Кроме того, в руках у нее можно заметить розовую ручку с декором из перьев — тоже реквизит из культовой молодежной комедии. 

Отметим, что желтый клетчатый костюм Шер с годами стал абсолютно иконическим. Этот образ используют и на Хэллоуин, и как вариант сценического наряда — аутфит в стиле “Бестолковых” надевали многие звезды шоу-бизнеса, от Кары Делевинь до Гарри Стайлса. 

В конце прошлого года Сильверстоун снялась обнаженной для рекламы организации по защите прав животных PETA. Актриса прославилась благодаря ролям в фильмах “Бестолковые”, “Бэтмен и Робин”, “Взрыв из прошлого” и других, а также участием в нескольких видеоклипах рок-группы Aerosmith.

Напомним, что музыкальным хедлайнером Суперкубка, который пройдет 12 февраля, станет Рианна. Появление на мероприятии такого масштаба может ознаменовать ее возвращение на большую сцену. В честь этого события исполнительница даже представила лимитированную коллекцию своего бренда Savage x Fenty. 

Кадр из фильма “Бестолковые”

 


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