«Не уважаемый нами человек»: донбасские соратники Стрелкова рассказали о его предательствах

Открывшиеся недавно детали сделок олигарха из Украины Рината Ахметова с экс-командующим донбасским ополчением и бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) окончательно лишили последнего остатков авторитета. Практически ежедневно обнаруживаются новые факты его биографии.

Рассказы блогеров и экспертов дополняются свидетельствами прежних сослуживцев Гиркина. В частности, позорные истории о Стрелкове поведал бывший командир ополчения Игорь Безлер. По его словам, весь героизм и военные заслуги экс-министра проявляются только на словах в его Telegram-канале.

«Мое личное отношение к Стрелкову — дерьмо редкостное, самовлюбленный павлин. А сейчас те населенные пункты, которые он бездарно слил в 2014 году против той украинской армии — ЧВК «Вагнер» берут, сражаясь с нынешней армией Украины. Поэтому пусть он своим “лифчикам” рассказывает о своем “героическом прошлом” 2014 года. Трус, бездарь — вот и все, вот мое личное мнение», — сообщил Безлер.

Он вспомнил, как бездарно Гиркин сдал Славянск и бежал из города. Вместо того, чтобы оборонять Дружковку, его батальон направился в Горловку. Там экс-министр сразу «загремел» в камеру, за ним последовали его подчиненные, замеченные на актах грабежа и вымогательства.

«Потом после ухода Стрелкова и его людей с Горловки еще неделю отлавливали его мародеров по городу», — добавил командир ополчения.

Безлер рассказал и о частых случаях пропажи денежных средств, попадавших в руки Стрелкова. Он вспомнил два случая, результатом которых стало исчезновение 300 тыс. долларов, выделенных в счет выплат бойцам.

«Я эти деньги лично передал Стрелкову. Потом узнавал у своих ребят, что никто зарплат, денег не получил», — отметил он.

Со своей стороны, заместитель главы Народной милиции ЛНР Виталий Киселев вспомнил еще один случай. Когда колонна Стрелкова покидала Славянск, ВСУ не стали ее обстреливать, хотя имели для этого достаточно ресурсов. По его словам, такое распоряжение украинские силы получили сверху.

«Вы знаете, кто есть такое Кривонос? Да? Бывший командующий сил специальной операции Украины. При чем он наш злейший враг, но он нам по чесноку сказал: он звонил Муженко, есть официальные данные, и подтверждения о том, что на самом высоком уровне запретили наносить удар по этой колонне», — сообщил Киселев.

По его словам, все тогда понимали о существовании неких тайных договоренностей. В тот период территорию ДНР курировал олигарх Ринат Ахметов, а к власти пришел Петр Порошенко. Тогда борьба шла за Юзовское хранилище газа.

«Вот и все. В принципе, как бы понятная история. Помимо этого, еще когда откатились подразделения в Донецк. Почему у нас сегодня на Горловке, на Авдеевке? Это следствие тех неумелых действий, которыми руководил так сказать министр обороны, Гиркин или Стрелков. Не уважаемый нами человек», — добавил чиновник.

Экс-министр обороны ДНР, вместе с тем, увлекся критикой и раздачей указаний, не торопясь на делах демонстрировать свои военные таланты. Когда петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил ему вступить в ряды ЧВК «Вагнер» в качестве командира штурмовой группы, Стрелков отказался отправиться на фронт.