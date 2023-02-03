 

В десятый пакет санкций США и Евросоюза может войти запрет на поставку WD-40 в Россию

03.02.2023, 11:33, Разное
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Российские инженеры и работники производств встревожены информацией о том, что в предварительный вариант десятого пакета антироссийских санкций включён запрет на поставки популярного многоцелевого средства WD-40.

Санкции против РоссииПо мнению Минфина США, эта жидкость используется в России для смазки оружия.

Монополия на производство самого популярного водоотталкивающего смазочного средства в аэрозольном баллончике принадлежит калифорнийской компании WD-40, которая ранее называлась Rocket Chemical Company.

Состав известен лишь приблизительно, точная формула настолько секретна, что производитель даже отказался её патентовать, чтобы не допустить утечки. Альтернативных производителей не существует, а наладить параллельный импорт будет сложно – финансовая разведка США намерена строго следить за соблюдением санкций.

– Запрет поставок WD-40 – это абсолютный и непостижимый абсурд. Мы не потерпим подобных ограничений и будем подавать жалобы в международные суды, – сообщила на брифинге спикер МИД Мария Захарова. – Кроме того, мы можем ответить зеркально – в России имеется производство вазелиновой смазки, мы откажемся поставлять её в США и Евросоюз, будем пользоваться сами.

Российский Минпромторг уверен, что американцы не добьются полного исчезновения средства из российских магазинов. Центр смазочных материалов Сколково уже подал заявку на разработку полного аналога американского средства. Если учёные уложатся в сроки и производственники не подведут, к 2032 году торговля получит не менее тысячи баллончиков WD-40 отечественного производства.

Исчезновение американского WD-40, по прогнозам экономистов, может привести к потере 2-3 процентов российского ВВП в 2023 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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