 

К ссоре или потере денег: почему не стоит оставлять половник в кастрюле с супом

03.02.2023, 11:30, Разное
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Наверняка вы замечали, что если в кастрюле с супом оставить ложку или половник, то вкусное блюдо быстрее скиснет. Однако это не единственная причина, почему нельзя оставлять половник в кастрюле. Этому есть еще и народные объяснения, к которым обязательно следует прислушаться.

Народные приметы

В народе принято считать, что оставить половник в кастрюле может только нерадивая хозяйка дома. Дело в том, что такое отношение к хозяйству сулит потерю денег или бедность.

Есть и другое суеверие, согласно которому оставленный в кастрюле половник приведет к серьезному разладу и ссорам в семье.

Также многие считают, что оставлять столовые приборы в горизонтально положении нельзя, а именно так половник находится в супе, иначе сплетен и пересудов не избежать.

Бытовое объяснение

Помимо примет и суеверий, связанных с половником, оставленным в кастрюле, есть и обычные бытовые объяснения, почему так нельзя делать.

Так, из-за незакрытой крышки кастрюли в блюдо могут попасть запахи от других блюд. Кроме того запах супа может распространиться по холодильнику, особенно это актуально для блюд с квашенной капустой.

Если суп с половником оставить на плите, то в него могу попасть мелкие мошки, особенно если на кухне открыто окно.


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