Глава правящей партии Грузии призвал Украину покаяться за предоставление убежища преступникам

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предложил властям Украины покаяться за предоставление приюта криминальным авторитетам из Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На брифинге он сказал, что целенаправленно не будет комментировать заявление главы Украины Владимира Зеленского о «пытках» в отношении экс-президента Михаила Саакашвили, но отметил, что «власти Украины, несмотря на историческую дружбу народов двух стран, к сожалению, годами предоставляли убежище грузинским преступникам».

Среди этих преступников он назвал самого Саакашвили, а также «еще до десяти особых преступников».

«Поэтому представители украинских властей, прежде чем будут говорить о чем-то, пусть покаются за прошлые дела и исправят сегодняшние прегрешения (в отношение Грузии)», – отметил Ираклий Кобахидзе.

В частности, среди разыскиваемых Грузией сегодня на высоких должностях в МВД и Генпрокуратуре Украины экс-заместитель министра внутренних дел Грузии Гиа Лорткипанидзе и бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили.

Накануне вице-премьер Грузии Теа Цулукиани призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить защищать осужденного на шесть лет гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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