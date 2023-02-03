Глава правящей партии Грузии призвал Украину покаяться за предоставление убежища преступникам
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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предложил властям Украины покаяться за предоставление приюта криминальным авторитетам из Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На брифинге он сказал, что целенаправленно не будет комментировать заявление главы Украины Владимира Зеленского о «пытках» в отношении экс-президента Михаила Саакашвили, но отметил, что «власти Украины, несмотря на историческую дружбу народов двух стран, к сожалению, годами предоставляли убежище грузинским преступникам».
Среди этих преступников он назвал самого Саакашвили, а также «еще до десяти особых преступников».
«Поэтому представители украинских властей, прежде чем будут говорить о чем-то, пусть покаются за прошлые дела и исправят сегодняшние прегрешения (в отношение Грузии)», – отметил Ираклий Кобахидзе.
В частности, среди разыскиваемых Грузией сегодня на высоких должностях в МВД и Генпрокуратуре Украины экс-заместитель министра внутренних дел Грузии Гиа Лорткипанидзе и бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили.
Накануне вице-премьер Грузии Теа Цулукиани призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить защищать осужденного на шесть лет гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
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