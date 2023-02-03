Губернатор Бабушкин: В Астрахани создан центр боевой подготовки для желающих стать добровольцами

Астраханцы, в том числе желающие отправиться добровольцами в зону проведения спецоперации, могут пройти боевую подготовку в центре для изучения основ военной науки и боевой подготовки в Астрахани, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

По его словам, в Астрахани для желающих стать добровальцами был создан специализированный центр для изучения основ военной науки и боевой подготовки, в котором организованы специализированные курсы, пройти которые может любой желающий, передает ТАСС.

Как рассказал Бабушкин, центре боевой подготовкой занимаются также действующие сотрудники спецподразделений, что говорит о высоком уровне обучения. По его словам, обучение в центре уже завершили около 100 астраханцев, из которых 16 готовятся к отъезду в зону спецоперации.

Ранее добровольцы из Российского союза боевых искусств начали в Гудермесе подготовку перед отправкой в зону СВО.

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