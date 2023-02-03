 

ВЦИОМ: Уровень доверия к Путину среди россиян превысил 79 процентов!

03.02.2023, 11:22, Новости дня
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Подавляющее большинство россиян – 79,2% – доверяют президенту Владимиру Путину,свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, деятельность Путина на посту главы государства одобряют 79,2%.

Председателю правительства Михаилу Мишустину, судя по опросу, доверяют 62,5%, его деятельность одобряют 53,5% опрошенных, а работу российского правительства – 50,8% россиян.

Также респонденты обозначили свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,1%, лидеру «Справедливой РФ – За правду» Сергею Миронову – 32%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,8%, а лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 17,2%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 23 по 29 января. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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